Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, как футболист переносят коронавирус.

Ранее стало известно, что COVID-19 выявлен у девяти представителей команды. В связи с этим были отменены два матча: в 29-м туре «Сочи» не смог сыграть с «Тамбовом», в 30-м — с «Крыльями Советов».

«Мы практически ежедневно тестируемся: тесты показывают то положительный, то отрицательный результат. Болезнь протекает, к счастью, бессимптомно, есть небольшая температура, которую кто-то чувствует, а кто-то нет», — сказал Рубашко, слова которого приводит ТАСС.

Функционер подчеркнул, что команда необходимо выждать карантин. Заболевшие соблюдают режим самоизоляции и находятся на пути к выздоровлению.