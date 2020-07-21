Станция метро «Новокрестовская» в Санкт-Петербурге официально переименована в «Зенит». Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

«Внести изменение „О наименовании станций метрополитена“, заменив слова „Новокрестовская“ — юго-западнее дома № 15 по Северной дороге словами „Зенит“ — юго-западнее дома № 15 по Северной дороге», — гласит текст документа.

Напомним, решение о переименовании было принято 10 июля 2020 года. После того, как постановление будет подписано губернатором Петербурга Александром Бегловым, оно пройдет антикоррупционную экспертизу.

Решение переименовать «Новокрестовскую» в «Зенит» было принято в честь 95-летия футбольного клуба, а также победы в чемпионате России. «Сине-бело-голубые» досрочно гарантировали себе чемпионство 5 июля, обыграв «Краснодар» в 26-м туре РПЛ.