Президент «Реала» Флорентино Перес высоко оценил работу главного тренера Зинедина Зидана в клубе. Он выразил надежду, что специалист станет «вечным тренером» мадридской команды, каким был Алекс Фергюсон в «Манчестер Юнайтед».

Журналист Эдуардо Инда утверждает, что Перес готов предоставить Зидану бессрочный контракт, а также расширить круг его полномочий.

Напомним, в сезоне-2019/20 «Реал» под руководством Зидана выиграл чемпионат Испании, до этого два сезона подряд титул доставался «Барселоне».

Также при Зидане «Реал» выиграл три розыгрыша Лиги чемпионов подряд, после чего тренер покинул команду, но затем вернулся. Всего «Реал» под руководством французского тренера выиграл 11 трофеев из 17 возможных.