Рижское «Динамо» изменило логотип перед стартом сезона-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в «Твиттере».

Напомним, накануне стало известно, что Петерис Скудра назначен новым главным тренером рижан. Специалист займется разработкой плана подготовки к новому сезону, а также предложит кандидатуры в тренерский штаб команды.

Ранее Скудра возглавлял «Торпедо» и «Трактор», но в ноябре 2019 года был уволен из челябинского клуба и с тех пор оставался без работы.

Минувший сезон КХЛ завершился досрочно из-за пандемии коронавируса. Старт нового сезона запланирован на 2 сентября 2020 года. Клубы должны начать предсезонную подготовку за 45 дней до старта регулярного чемпионата.