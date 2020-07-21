Полузащитник «Уфы» Остон Урунов может продолжить карьеру в московском «Спартаке».

Как сообщает «Чемпионат», футболист близок к переходу в столичный клуб. На данный момент стороны ведут переговоры и обсуждают условия личного контракта.

19-летний Урунов пополнил состав «Уфы» в феврале текущего года, ранее он выступал на родине за «Локомотив» (Ташкент, Узбекистан) и «Навбахор». С прошлого года полузащитник вызывается национальную команду.

В текущем сезоне Урунов принял участие в десяти матчах чемпионата России, не записал на свой счет результативных действий и заработал две желтые карточки.

Ранее гендиректором «Спартака» стал Шамиль Газизов, до этого занимавший аналогичную должность в «Уфе». СМИ сообщали, что вслед за ним в стан «красно-белых» могут перейти несколько футболистов.