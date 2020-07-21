Художественный руководитель театра «Градский Холл», известный болельщик «Спартака» Александр Градский прокомментировал итог полуфинального матча Кубка России, в котором красно-белые на выезде уступили «Зенит» со счетом 1:2.

Градский отметил, что «Зенит» показал неплохую игру, но под конец футболисты устали и сбавили обороты. «Спартак», по его мнению, сейчас слабоват тактически, так как Тедеско до сих пор не определился с составом и не привык к российскому чемпионату.

«Питерцы же в очередной раз показали, что они — солидная команда… Хотя командой «Зенит» назвать трудно, это, скорее, великолепный проект. Скупить всех крутых россиян, практически полторы сборной страны, набрать легионеров один лучше другого, вот и весь план», — заявил Градский, слова которого приводит «Спортбокс».

Он также отметил, что молодая команда красно-белых на равных играла с чемпионом России, а «Зенит» не мог выиграть без помощи арбитров. Градский уверен, что в честной борьбе «Спартак» оказался бы сильнее.

Напомним, в финале Кубка России «Зенит» сыграет с «Химками», матч состоится 25 июля.