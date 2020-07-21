Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская отреагировала на отмену юниорской серии Гран-при в сезоне-2020/21.

«Мы сейчас можем рассуждать о чём угодно, но даже не знаем, что будет завтра. Точно так же могут отменить и взрослый Гран-при, и чемпионат мира. Не знаю, как ISU будет выходить из этой ситуации. Наверное, найдут какой-то компромисс», — заявила Бутырская, слова которой приводит «Чемпионат».

Экс-спортсменка уверена, что юниоров не допустят до взрослых соревнований даже в виде исключения. Возможно, в конце года будут проведены какие-то турниры, считает Бутырская. Она подчеркнула, что здоровье фигуристов гораздо важнее, чем проведение стартов.

Напомним, об отмене юниорской серии Гран-при по фигурному катанию стало известно в понедельник, 20 июля. Решение по взрослым турниром ожидается 3 августа.