Аналитики букмекерских контор оценили шансы подмосковных «Химок» на победу в финале Кубка России. В решающем матче, который состоится 25 июля в Екатеринбурге, «Химки» сыграют с петербургским «Зенитом».

Если подмосковный клуб завоюет трофей, сыграет ставка с коэффициентом 8.70, что соответствует примерно 11% вероятности. Шансы «Зенит» оцениваются значительно выше: поставить можно за 1.07 (89%).

Напомним, в полуфинале «Химки» выбили из борьбы «Урал», одержав победу со счетом 3:1. Также на пути к решающей стадии подмосковный клуб обыграл «Рубин», «Оренбург» и «Торпедо». «Зенит» одолел «Спартак», «Томь», «Ахмат» и «Енисей».

По итогам сезона в ФНЛ «Химки» заняли второе место, однако пока неизвестно, выйдет ли клуб в РПЛ.