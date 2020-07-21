Дейлман выиграла в конкурсе красоты Miss Ontario и выступит на Miss World Canada

Канадская фигуристка Габриэль Дейлман одержала победу в конкурсе красоты Miss Ontario.

Спортсменка завоевала право выступить на Miss World Canada 2020, который будет проходить в ноябре.

Отметим, Miss World Canada – ежегодный конкурс, где проводится отбор представительницы Канады на «Мисс мира».

Ранее Дейлман объявила, что будет участвовать в конкурсе красоты «Miss World Canada».

Также она заявила, что хочет помогать людям, которые борются с теми же проблемами, что и она. В конце 2018 года Дейлман призналась, что страдает от депрессии, также у спортсменки диагностировано расстройство пищевого поведения и синдром дефицита внимания и гиперактивности.

Напомним, Габриэль Дейлман является олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях 2018 года в Южной Корее.