Сербский нападающий Джордже Деспотович станет футболистом «Рубина» в ближайшее время.

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, форвард уже прошел медицинский осмотр для клуба. Отмечается, соглашение уже подписано, но оно активируется после успешного прохода медосмотра.

Напомним, Деспотович стал игроком «Оренбурга» в 2018 году. В текущем сезоне 28-летний форвард сыграл 20 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил восемь голов, что стало лучшим результатом в «Оренбурге». Оренбургский клуб Деспотович покинул 1 июня по истечению контракта, став свободным агентом.

До переезда в Россию Деспотович выступал в составе «Црвены Звезды», «Локерена» и в ряде казахстанских клубов, где в составе «Астаны» дважды становился чемпионом Казахстана.