Австралийский фигурист Грегори Мерриман организовал сбор средств для семьи скончавшейся фигуристки Екатерины Александровской.

Для сбора пожертвований Мерриман использует платформу Go fund me. В данный момент собрано более 11 тысяч долларов.

Напомним, 18 июля Екатерина Александровская была найдена мертвой рядом со своим домом. Спортсменке было всего 20 лет.

Екатерина Александровская и ее партнер Харли Уиндзор стали чемпионами мира среди юниоров в 2017 году, а также выиграли финал серии Гран-при среди юниоров

Ранее Евгения Медведева отреагировала на смерть Екатерины Александровской. Медведева отметила, она была знакома с Александровской с трех лет, девушки не были близкими друзьями, но хорошо друг друга знали, хоть и редко переписывались.