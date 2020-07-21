Бразильский боец UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс рассказал, что переболел коронавирусом.

«Вылечился от коронавируса», – написал Бернс в своем Twitter.

Напомним, из-за положительного теста на коронавирус был отменен бой Бернса против чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана, которого заменил Хорхе Масвидаль. На турнире UFC 251 Усман победил Масвидаля единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

В рамках UFC 251 состоялись еще два титульных поединка — Александер Волкановски дал реванш Максу Холлоуэю, победиав того раздельным решением, а Петр Ян победил Жозе Алдо, став новым чемпионом легчайшего веса. Кроме того, в мейнкарде Джессика Андраде уступила Роуз Намаюнас, а Пейдж Ванзант проиграла Аманде Рибас.