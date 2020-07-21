Московский «Локомотив» не делал французскому «Монако» предложений по поводу перехода защитника Жемерсона.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Также опровергается наличие предложений от «Локо» по форварду монегасков Стефана Йоветича.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что «Локомотив» заинтересован в подписании 27-летнего бразильца. Отмечается, в игроке заинтересованы греческий «Олимпиакос» и турецкий «Трабзонспор».

Отметим, в текущем сезоне французской Лиги 1 Жемерсон провел 13 встреч

Также сообщалось об интересе «Локомотива» к форварду тульского «Арсенала» Евгению Луценко. Кроме того, стало известно, что трансфер Жасура Жалолиддинова обойдется железнодорожникам в сумму чуть больше одного миллиона евро. Отмечается, около 100 тысяч «Локомотив» заплатит за разрыв контракта 18-летнего футболиста с «Бунедкором», а 900 тысяч евро выплатят его агентам.