Московский «Локомотив» не делал французскому «Монако» предложений по поводу перехода защитника Жемерсона.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Также опровергается наличие предложений от «Локо» по форварду монегасков Стефана Йоветича.
Ранее зарубежные СМИ сообщали, что «Локомотив» заинтересован в подписании 27-летнего бразильца. Отмечается, в игроке заинтересованы греческий «Олимпиакос» и турецкий «Трабзонспор».
Отметим, в текущем сезоне французской Лиги 1 Жемерсон провел 13 встреч
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