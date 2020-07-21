«Ростов» на своей арене примет петербургский «Зенит» в заключительном, 30-м туре чемпионата России по футболу. Игра будет проходить сегодня, 22 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

«Зенит» гарантировал себе первое место еще по итогам 26 тура. Сейчас в активе подопечных Сергея Семака 69 очков. «Ростов» располагается на пятой строчке турнирной таблицы и уже точно не опустится ниже, однако может побороться за четвертое место. Команда Валерия Карпина набрала 45 очков.

Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасёв (Москва); Ассистент: Антон Аверьянов (Москва); Ассистент: Тихон Калугин (Москва); Резервный: Евгений Турбин (Дмитров).