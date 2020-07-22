Московский ЦСКА на своем поле встретится с «Тамбовом» в матче 30-го тура чемпионата России по футболу. Игра будет проходить на стадионе «ВЭБ Арена» сегодня, 22 июля, и начнется в 19:00 мск.

На данный момент ЦСКА располагается на четвертой строчке турнирной таблицы с 47 набранными очками. Подопечные Виктора Гончаренко сохраняют шансы на попадание в тройку. «Тамбов» с 28 очками идет на 14-м месте.

Главным арбитром встречи назначен Кирилл Левников (Санкт-Петербург); Ассистент: Максим Гаврилин (Владимир); Ассистент: Рашид Абусуев (Санкт-Петербург); Резервный: Павел Шадыханов (Москва).