Московское «Динамо» на своем поле примет «Оренбург» в заключительном туре нынешнего сезона. Игра будет проходить на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 22 июля, арбитр даст стартовый свисток в 19:00 мск.

На данный момент столичная команда располагается на шестой строчке турнирной таблицы, набрав 41 очко после 29 матчей. «Оренбург» идет на последнем, 16-м месте, команда пропустила два матча из-за вспышки коронавируса.

Обслуживать встречу будет арбитр Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); Ассистент: Николай Ерёмин (Москва); Ассистент: Валентин Мурашов (Москва); Резервный: Олег Соколов (Воронеж).