Московский «Спартак» на выезде сыграет с «Рубином» в заключительном матче сезона-2019/20. Игра будет проходить в Казани сегодня, 22 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

На сегодняшний день «Спартак» занимает девятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков по итогам 29 встреч. «Рубин» располагается строчкой ниже и имеет в своем активе 35 очков.

Главным арбитром встречи назначен Павел Кукуян (Сочи, Россия); Ассистент: Александр Богданов (Верея, Россия); Ассистент: Андрей Гурбанов (Краснодар, Россия); Резервный: Алексей Амелин (Тула, Россия).