Московский «Локомотив» на выезде сыграет с «Уралом» в заключительном туре чемпионата России по футболу. Игра будет проходить в Екатеринбурге сегодня, 22 июля, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Подопечные Марко Николича уже гарантировали себе второе место по итогам сезона: на данный момент в активе «железнодорожников» 54 очка. «Урал» занимает одиннадцатую строчку в турнирной таблице, набрав 35 баллов в 29 матчах.

Главным арбитром встречи назначен Станислав Васильев (Ижевск); Ассистент: Роман Усачев (Ростов-на-Дону,); Ассистент: Алексей Стипиди (Краснодар); Резервный: Артём Любимов (Санкт-Петербург).