Глава попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал о планах клуба по трансферам.

По словам Мурзагулова, из-за коронавируса «Уфа» вышла за смету в этом году, поэтому клубу придется продать три-четыре футболиста. Он отметил, интерес к игрокам большой как за границей, так и в России. Глава «Уфы» добавил, что не нужно все возможные продажи связывать со «Спартаком».

«Мы пока находимся в предварительных переговорах по нашим игрокам. Мы не готовы пока с кем-либо ударить по рукам. Наша задача проста — беречь каждую копейку и с нашим маленьким бюджетом пытаться находиться рядом с группой лидеров. Других вариантов у нас нет», — сказал Мурзагулов, слова которого приводит Sport24.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Уфы» Остон Урунов может продолжить карьеру в московском «Спартаке».