Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, выступающий за «Сочи» на правах аренды, может сменить команду.

По информации «Спорт-Экспресса», московское «Динамо» и казанский «Рубин» предложили 29-летнему форварду контракт. Источник утверждает, что Кокорин останется в России, так как не получил достойных предложений от европейских клубов.

В текущем сезоне нападающий больше не выйдет на поле: «Сочи» пропускает заключительный матч чемпионата против «Крыльев Советов» из-за вспышки коронавируса в команде.

Напомним, Кокорин вернулся в «Зенит» после того, как отбыл наказание в местах лишения свободы. Петербуржцам не разрешили дозаявить форварда на осеннюю часть сезона, а в зимнее трансферное окно он был отдан в аренду в «Сочи».