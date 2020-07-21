Очередная выборная конференция Российской федерации баскетбола состоится 20 августа.

Об этом сообщается на официальном сайте организации. Отмечается, в повестку дня войдут вопросы о выборах президента, исполнительного комитета и контрольно-ревизионной комиссии. Также известно, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией решения будут приниматься методом проведения заочного голосования. Сообщается, что при голосовании каждая аккредитованная региональная спортивная федерация баскетбола будет иметь два голоса, а другие организации-члены РФБ — по одному.

Отметим, в данный момент действующим президентом Российской федерации баскетбола является известный в прошлом баскетболист, экс-игрок команд НБА, бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Кириленко, который занимает свой пост с 2015 года.