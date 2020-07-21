«Локомотив» продлил контракт с португальским нападающим Антонио Эдером, сообщает «Чемпионат».

Теперь соглашение столичного клуба с 32-летним форвардом рассчитано еще на один год. Отмечается, что договор был продлен автоматически в соответствии с прописанными в нем условиями.

В 2017-м году Эдер присоединился к «Локомотиву» на правах аренды из «Лилля». Спустя год «железнодорожники» выкупили трансфер португальца за 500 тысяч евро. В текущем сезоне форвард отыграл 23 матча в чемпионате России и стал автором пяти забитых мячей.

«Локомотив» гарантировал себе второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка по итогам 29 туров. Завтра подопечные Марко Николича на выезде сыграют с «Уралом».