Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов, выступающий за «Сельту» на правах аренды, в скором времени вернется в стан московского клуба.

Как сообщает Sport24, уже 28 июля Фёдор сможет присоединиться к «железнодорожникам». Ранее стало известно, что «Сельта» решила не выкупать контракт российского форварда.

Смолов принял участие в 14 матчах чемпионата Испании, в десяти из которых появился на поле в стартовом составе. Россиянин забил два гола — в ворота «Реала» и «Барселоны», а также получил 4 желтые карточки. Последние матчи сезона он пропустил из-за травмы. «Сельта» по итогам сезона сумела сохранить место в высшем дивизионе на сезон-2020/21.

Ранее сообщалось, что в клубе намерены сохранить Рафинью, Филипа Брадарича и Джейсона Мурильо, которые также выступали на правах аренды.