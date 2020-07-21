Главный тренер «Зенита» Сергей Семак принял решение не брать на выезд в Ростов максимально оптимальный состав.

Информацию об этом сообщает портал Metaratings.ru. По данным СМИ, некоторые игроки стартового состава «Зенита» остались в Санкт-Петербурге и не примут участие в матче 30-го тура РПЛ против «Ростова» — им предоставлен дополнительный отдых.

Известно, что на игру с «Ростовом» отправились Сердар Азмун и Артем Дзюба: они лидируют в списке лучших бомбардиров чемпионата (16 и 17 мячей соответственно) и будут вести борьбу за личную награду. Их Семак планирует выпустить в основном составе.

Матч «Ростов» — «Зенит» пройдет завтра, 22 июля, на «Ростов-Арене», игра начнется в 19:00 по московскому времени. Главный арбитр встречи — Сергей Карасев.