Российские бойцы ММА Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов проведут бой в рамках турнира АСА 107 при пустых трибунах.

Организаторы ивента сообщили о том, что турнир АСА 107 пройдет в формате телевизионного шоу без присутствия зрителей.

В заявлении организаторов говорится о том, что они сделали все возможное, чтобы провести турнир со зрителями, а также согласовали присутствие людей на турнире АСА 107 в Роспотребнадзором. Однако в АСА все еще не получили согласования Администрации Краснодарского Края, поскольку в регионе из-за пандемии коронавируса продлен «режим повышенной готовности» до 3 августа.

Отметим, турнир АСА 107, главным событием которого станет бой Емельяненко и Исмаилова, пройдет 24 июля в Сочи.