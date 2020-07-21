Теннисный турнир в Вашингтоне под эгидой АТР официально отменен из-за текущих ограничений на международные переезды в связи с пандемией коронавируса.

Информацию об этом сообщили в руководстве турнира, слова главы Марка Эйна приводит газета Washington Post. Эйн отметил, что сейчас существует очень много внешних факторов, которые заставили принять организаторов такое печальное решение. Специалист отметил, что турнир отменили для справедливости по отношению ко всем теннисистам, поставщикам и партнерам, чтобы они могли быть уверенными в своих планах.

Соревнования должны были начаться с 14 августа, этот турнир должен был стать первым официальным мероприятием АТР после паузы из-за коронавируса. Мужской тур АТР был приостановлен в середине марта.

На сегодняшний день в США зафиксировано 3,8 млн случаев заражения, из них 1,16 млн полностью выздоровели.