Петербургский «Зенит» выставит обновленный кубок чемпионов России по футболу для болельщиков. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

Выставка кубка будет проходить с 22 по 26 июля в официальном клубном магазине «Зенита» на Невском проспекте (дом 20). Напомним, «сине-бело-голубые» досрочно стали чемпионами России в сезоне-2019/29: за четыре тура до конца «Зенит» стал недосягаемым для конкурентов по турнирной таблице. Награждение прошло после матча 27-го тура РПЛ против «Сочи».

Отметим, в прошлом году «Зенит» после победы в чемпионате России получил трофей РПЛ на вечное хранение, после чего лига изготовила новый трофей. В феврале 2020 года был представлен новый кубок: его масса составляет 6 килограмм, а высота трофея — 65 сантиметров.