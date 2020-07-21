Немецкая фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алена Савченко, которая выступает в паре с Бруно Массо, показала, как исполняет четверной тулуп со страховкой.

В своем «Инстаграме» фигуристка выложила ролик с исполнением сложного элемента.

«Работа над достижением новых мечтаний. Люблю бросать вызов самой себе», – написала Савченко под видео.

Напомним, ранее Алена Савченко уже пробовала прыгать элементы ультра-си, она выкладывала видео, как исполняет тройной аксель на удочке.

Сейчас олимпийской чемпионке 36 лет, после сезона-2017/18 она взяла паузу в карьере, однако не объявила о том, что заканчивает со спортом. Летом 2019 года Савченко родила дочь, однако спустя некоторое время после рождения ребенка вернулась к ледовым тренировкам.