Российский голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев может завершить спортивную карьеру, когда истечет его текущий контракт с клубом.

Информацию об этом сообщает журналист издания «Спорт-Экспресс» Вячеслав Короткин. Действующий контракт Акинфеева с клубом истекает летом 2022 года.

Источник отмечает, что Акинфеева не устраивает то, что ЦСКА не покупает новых игроков и уже второй год подряд не имеет прямой путевки в Лигу чемпионов. Сам же вратарь привык бороться за первое место в РПЛ вместе с сильными партнерами, а также выступать в ЛЧ.

В сезоне-2019/20 Акинфеев провел за ЦСКА 29 матчей в РПЛ из 29, в 11 из них он сохранил ворота в неприкосновенности.