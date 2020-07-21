Российский экс-биатлонист, тренер по стрельбе женской сборной России по биатлону Алексей Волков рассказал о том, как пришел к тому, чтобы стать тренером.

В интервью блогу «Под прицелом» на Sports.ru Волков отметил, что у него был план добегать сезон-2019/20, закончить спортивную карьеру и думать, чем заниматься дальше.

«Конечно, я держал в уме тренерство, хотя это был не единственный вариант. В конце сезона уже твердо решил закончить», — отметил Волков, добавив, что он разговаривал со многими, и его спрашивали, хочет ли он заниматься тренерской работой. На это биатлонист отвечал, что мог бы попробовать, если будут предложения.

Волков подчеркнул, что у него есть желание помочь команде. «Я люблю открывать и привносить новое, постоянно совершенствоваться. Как спортсмен, только что вышедший из команды и имеющий определенный багаж знаний, могу чему-то научить», — сказал экс-биатлонист.