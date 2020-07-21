Тренер женской сборной России по биатлону Алексей Волков рассказал о своих целях в команде и ожиданиях от грядущей работы.

В интервью блогу «Под прицелом» на Sports.ru Волков отметил, что его мало волнует, что тренер сборной России — это опасная или неблагодарная должность. «Я пришел помогать. Даже если сделаю хоть кого-то лучше – уже хорошо. Главное – внести вклад», — сказал экс-биатлонист, отметив, что он не беспокоится за свой имидж и не хочет втягиваться в политику, поскольку у него свои задачи в команде.

«Если после сезона на меня свесят всех собак и уволят – ну и ладно, я от этого ничего не потеряю», — подчеркнул Волков, добавив, что у него есть цель помогать и не так важно, будет он ее выполнять в мужской или в женской команде.

Напомним, спортивную карьеру Алексей Волков завершил по окончании сезона-2019/20.