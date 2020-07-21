Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил о том, что в ФФККР разработали различные планы действий на случай отмены международных соревнований.

Слова Когана приводит портал РИА Новости.

«У нас разработаны все планы действий на случай отмены и юниорского Гран-при, и других соревнований. Можно сказать, что у нас есть планы на все случаи жизни», — рассказал Коган, отметив, что речь идет не об одном запасном варианте, а сразу о нескольких на разные сценарии развития действий со стороны ISU.

Также гендиректор подчеркнул, что собирается озвучить их только после того, как в ISU примут решение по судьбе этапов серии Гран-при у взрослых.

Напомним, ранее ISU отменил полностью серию Гран-при по фигурному катанию у юниоров.