Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев высказал мнение о том, как федерации стоит действовать в случае отмены международных соревнований под эгидой ISU.

В интервью РИА Новости Писеев отметил, что в сегодняшних условиях нужно готовиться к соревнованиям внутри страны. «Да, надо надеяться, что этапы Гран-при состоятся, но готовить запасные варианты необходимо», — сказал Писеев, отметив, что этапы Кубка России вывести на более высокий уровень, включая состав участников.

«В связи с этим, может быть, следует уточнить места проведения этапов Кубка с учетом выступления сильнейших фигуристов страны», — отметил Писеев, добавив, что организовать этапы нужно так, чтобы чувствовалась значимость турнира.

Серия Гран-при по фигурному катанию среди юниоров уже отменена.