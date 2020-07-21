Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Иван Мелихов высказал мнение о будущем Ольги Зайцевой в руководстве российского биатлона.

По словам Мелихова в интервью порталу «Спорт-Экспресс», Зайцева взяла самоотвод от выдвижения в правление СБР из-за того, что ее дело в CAS пока не закрыто.

Как считает Мелихов, Зайцева готова возглавить Федерацию биатлона Москвы.

«Надо подождать окончания ее дела в CAS. Если Ольгу оправдают, то она получит «зеленый свет», чтобы получить сразу несколько важных постов в российском биатлоне», – сказал Мелихов.

Напомним, двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева была обвинена в нарушении антидопинговых правил на играх в Сочи в 2014 году. Апелляцию спортсменки рассмотрел Спортивный арбитражный суд — CAS, решения по делу пока нет.