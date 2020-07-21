Семь хоккеистов московского ЦСКА сдали положительные тесты на коронавирус. Информация об этом появилась на официальном сайте команды.

В заявлении пресс-службы сказано, что очередное тестирование во вторник 21 июля подтвердили наличие коронавируса у семи игроков. Имена хоккеистов неизвестны, однако накануне стало известно, что коронавирусом болен игрок ЦСКА Иван Телегин.

«Результаты таких тестов могут считаться подтвержденными только после обследования, которое должен провести Роспотребнадзор», — говорится в заявлении клуба.

Все зараженные спортсмены изолированы, болезнь протекает у игроков бессимптомно. ЦСКА планирует провести еще одно плановое тестирование всех хоккеистов, а также персонала команды.

Напомним, ранее стало известно о вспышке коронавируса в московском «Спартаке», который проводил сбор в Новогорске.