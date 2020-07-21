Российский фигурист Александр Плющенко выложил в своем «Инстаграме» новое фото с тренировки.

На снимке он стоит на катке вместе с двукратной чемпионкой мира среди юниоров Александрой Трусовой.

«Александр и Александра», — подписал фото Плющенко, прикрепив смайл-сердечко.

Напомним, в мае 2020 года Александра Трусова перешла в академию «Ангелы Плющенко» . Тренировать фигуристку будет сам Евгений Плющенко, а также новый специалист академии Сергей Розанов, с которым Трусова работала еще в группе Этери Тутберидзе.

На сборах в Кисловодске на базе «Юг спорт» Трусова, по сообщениям Плющенко, сумела восстановить все четверные прыжки. Сборы завершились в начале июля.

7-летний Александр Плющенко также тренируется в академии «Ангелов» под руководством своего отца.