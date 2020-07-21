Музыкальный продюсер Яна Рудковская, которая является женой двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказала о том, что в скором времени в их семье грядет пополнение.

В эфире телешоу «Яна Супер» Рудковская ответила на вопрос о прибавлении в семье: «Скоро».

Более подробного комментария по этому делу Рудковская не дала, поэтому не ясно, когда именно расширится их семья. На фотографиях в социальных сетях сама продюсер не выглядит беременной. По данным ряда СМИ, семья Рудковской и Плющенко могла прибегнуть к помощи суррогатной матери, поскольку попытки ЭКО не дали нужного результата.

Отметим, сама Яна Рудковская является мамой троих детей, в браке с Евгением Плющенко она с 2009 года и спустя четыре года на свет появился их первенец — Александр Плющенко.