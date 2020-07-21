Стало известно, сколько нападающий «Сочи» Александр Кокорин хочет зарабатывать по контракту со своим новым футбольным клубом.

По данным ютуб-канала «Футбольный биги» и портала «Спорт-Экспресс», Кокорин рассчитывает заработать 10 миллионов евро в ближайшие три сезона — такая цифра названа с учетом зарплаты и подписного бонуса.

На данный момент у Кокорина есть предложения от нескольких клубов РПЛ: на игрока претендуют «Зенит» и «Сочи», а также «Динамо», «Локомотив» и «Рубин». По данным СМИ, предложений из-за рубежа у футболиста нет.

Отмечается, что решение по своему будущему Кокорин примет начиная со следующей недели: тогда прояснится позиция «Зенита», а также пройдет встреча форварда с президентом «Сочи» Борисом Ротенбергом.

В сезоне-2019/20 Кокорин сыграл за «Сочи» 10 матчей и забил 7 мячей.