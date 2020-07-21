Турнир по фигурному катанию Autumn Classic International в Канаде был отложен на неопределенный срок. Информация об этом появилась на портале Федерации фигурного катания Канады — SkateCanada.

Соревнования должны были пройти на площадке спортивного комплекса «Sixteen Mile» в Оквилле, однако теперь неизвестно, когда они смогут состояться. Изначально турнир должен был состояться с 17 по 19 сентября.

В прошлом году этот турнир выиграли японцы Юдзуру Ханю и Рика Кихира.

Ранее уже была отменена серия Гран-при по фигурному катанию среди юниоров, по решению организаторов не состоится турнир серии ISU Challenger в Братиславе — Мемориал Ондрея Непелы, а также выставочный турнир Asian Open в Пекине. В ближайшее время ISU примет решение по проведению взрослой серии Гран-при.