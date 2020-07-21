Российский нападающий хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вошел в шорт-лист номинантов на награду самому ценному игроку команды в регулярном чемпионате НХЛ — «Харт Трофи».

По данным портала Sportsnet, за приз с Панариным будут бороться Леон Драйзайтль из «Эдмонтона» и Нейтан Маккинон из «Колорадо Эвеланш».

Действующий обладатель награды — россиянин Никита Кучеров из «Тампа Бэй Лайтнинг».

Напомним, Артемий Панарин сыграл 69 матчей в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2019/20, набрал 95 очков — 32 заброшенных шайбы и 63 передачи, общий показатель полезности — +36. Это первый сезон Артемия Панарина в «Нью-Йорк Рейнджерс».

Регулярный чемпионат НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса, а затем завершен досрочно. Плей-офф Кубка Стэнли будет разыгран в расширенном формате с 24 командами.