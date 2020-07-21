Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал петербургский «Зенит» по итогам матча против «Оренбурга». Информация об этом появилась на официальном сайте РФС.

Встреча прошла в среду, 15 июля, на стадионе «Газпром-Арена» и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля. «Сине-бело-голубых» оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушение регламента возобновления РПЛ.

Аналогичный штраф получили самарские «Крылья Советов», «Спартак» и «Рубин» оштрафовали по аналогичному пункту на 250 тысяч рублей.

Также КДК озвучил решения по поводу полуфинала Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком»: 50 тысяч рублей штрафа придется заплатить игроку «красно-белых» Андрею Ещенко за демонстрацию футболки с оскорбительной надписью и изображение медведя.