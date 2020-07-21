Российская лыжница, девушка лидера сборной России Александра Большунова Анна Жеребятьева рассказала о своем кулинарном хобби.

Этому спортсменка посвятила пост в «Инстаграме».

«Я очень сильно люблю готовить торты. Хоть и сижу на диете Саша все время просит меня почаще делать тортики, но со сборами это не всегда получается», — написала лыжница, отметив, что она отдыхает душой, когда готовит.

«Могу погрузиться в себя и начать творить. Больше всего люблю придумать всякие декоры и начинки», — отметила Жеребятьева.

Отметим, Анна Жеребятьева и Александр Большунов вошли в состав сборной России по лыжным гонкам на централизованную подготовку. В прошлом сезоне Большунов стал победителем общего зачета Кубка мира по лыжным гонкам.