«Сочи» присудили техническое поражение за неявку на матч 29-го тура Российской Премьер-лиги против «Тамбова».

Такое решение вынес контрольно-дисциплинарный комитет РФС на заседании сегодня, 21 июля. «Сочи» получил поражение со счетом 0:3, поскольку не приехал на игру из-за вспышки коронавируса в клубе: в команде заболело девять игроков.

Помимо технического поражения «Сочи» также был оштрафован на сумму 1,5 миллиона рублей условно.

Отметим, на игру 30-го тура против «Крыльев Советов» команда Владимира Федотова также не явится, что грозит команде еще одним техническим поражением.

Сейчас «Сочи» идет на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ, команда набрала 33 очка. «Тамбов» благодаря этому решению набрал 31 балл и обезопасил себя от вылета из РПЛ, застолбив 14-е место.