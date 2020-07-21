Генеральный директор ФФККР Александр Коган сообщил, что федерация не будет отменять контрольные прокаты юниорской сборной России по фигурному катанию.

Слова Когана цитирует агентство ТАСС. По словам гендиректора ФФККР, прокаты определяют не только готовность спортсменов к соревнованиям, но и выступают этапом контроля подготовки спортсменов.

«Все, что у нас запланировано, мы будем пытаться делать в полном объеме, потому что спортсменам необходима эта практика. Они пройдут в закрытом режиме на базе в Новогорске», — сказал Коган, отметив, что сначала на прокаты выйдут танцоры, затем пары, а завершатся выступления 19 августа программами одиночников.

Напомним, ISU полностью отметил серию Гран-при по фигурному катанию среди юниоров из-за пандемии коронавируса.