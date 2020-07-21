Совет директоров московского «Спартака» направил в адрес главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи открытое письмо и поднял тему спорного судейства матчей с участием команды.

Выдержки из письма приводит портал Москва.ру.

«В восьми играх после возобновления сезона главные судьи восемь раз пользовались видеоповторами и все восемь раз принимали решения не в пользу «Спартака», — говорится в письме, все судейские решения разобраны на конкретных примерах: отменены четыре гола и один пенальти в пользу «Спартака» после использования системы VAR, один гол в ворота «Спартака» засчитали, а также назначили пенальти в ворота «Красно-белых».

Авторы письма просят Леонида Калошина, ответственного за внедрение системы видеоповторов, объяснить, почему арбитры на VAR не смотрят повторы эпизодов, если имела место быть ошибка главного судьи.

Также авторы письма просят Виктора Кашшаи ответить на вопросы письма, а также отреагировать на критику качества судейства в российском футболе и конкретно на матчах «Спартака».