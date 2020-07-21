«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорд» в матче 37-го тура Английской Премьер-лиги. Игра прошла на стадионе «Викарейдж Роуд» и завершилась со счетом 4:0.

В первом тайме дублем отметился полузащитник «Сити» Рахим Стерлинг, на 31-й минуте он отличился с паса Кайла Уокера, а на 40-й минуте отличился без помощников после того, как не сумел реализовать пенальти.

На 63-минуте встречи Фил Фоден сделал счет разгромным. Окончательный счет в матче установил Эмерик Лапорт на 66-й минуте с передачи Кевина Де Брёйне.

«Манчестер Сити» завершит чемпионат Англии в сезоне-2019/20 на второй строчке, команда Пепа Гвардиолы набрала 78 очков и почти на 15 баллов опережает своих конкурентов. «Уотфорд» находится в трех очках от зоны вылета, команда набрала за 37 туров 34 очка.