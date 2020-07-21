«Аталанта» победила «Болонью» в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу. Игра прошла на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча в этой встрече стал Луис Мурьель, с передачи Дувана Сапаты он поразил ворота «Болоньи» на 62-й минуте встречи.

Благодаря победе над «Болоньей» «Аталанта» набрала 74 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице итальянской Серии А. У «Интера», идущего на третьей строчке, 72 очка, а также есть матч в запасе. За весь чемпионат «Аталанта» одержала 22 победы, 8 раз сыграла вничью и пять раз проиграла — меньше поражений только у туринского «Ювентуса» (4), лидера таблицы.

«Болонья» пока идет на 10-й строчке в таблице с результатом в 43 очка.