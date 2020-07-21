Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко представил объяснения по поводу инцидента с демонстрацией оскорбительной майки после матча с «Зенитом» в полуфинале Кубка России.

Об этом рассказал глава КДК РФС Артур Григорьянц, отметив, что члены КДК единогласно посчитали надпись на майке футболиста оскорбительной, хоть она была представлена в зашифрованном виде. Оскорбление был направлено в адрес одного из руководителей «Зенита» — Александра Медведева.

«Ещенко присутствовал на заседании и сказал, что надеть майку после матча с «Зенитом» его попросила жена, ведь он очень любит медведей. Таких маек, по словам Ещенко, у него много», — сказал Григорьянц, чьи слова приводит портал «Чемпионат».

Ещенко также отметил, что не посчитал майку оскорбительной. За инцидент КДК РФС наказал игрока дисквалификацией на три игры Кубка России и штрафом в 50 тысяч рублей.