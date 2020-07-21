Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева продемонстрировала свой новый рисунок.

В своем аккаунте в «Инстаграме», посвященном творчеству, фигуристка выложила портрет американской певицы Арианы Гранде. Под песню «7 Rings» в исполнении Арианы Гранде Медведева поставила показательный номер, с которым она выступала в 2019 года в ряде ледовых шоу в Америке, Японии и Канаде. В мире фигурного катания долго обсуждали провокационный розовый костюм Медведевой.

Ранее Медведева выкладывала портреты различных звезд и фигуристов — Кендалл Дженнер, Сатоко Мияхары, Одри Хепберн, Билли Айлиш.

Напомним, сейчас Евгения Медведева тренируется в Москве на катке школы ЦСКА под руководством Елены Буяновой. Пока спортсменка не может вернуться в Торонто, чтобы возобновить тренировки под руководством Брайаана Орсера.