Аргентинский нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайч рассказал о грядущем переходе в стан московского ЦСКА.

Слова форварда цитирует Jogo Bonito. Футболист отметил, что он рад оформленному трансферу, а также заявил, что ему придется адаптироваться к футболу высокого уровня. «Я уже общался с тренером ЦСКА. Он сказал, что я буду играть как один, так и в паре со вторым форвардом», — сказал нападающий, добавив, что конкретики пока не было, поскольку не было тренировок с командой.

Гайч подчеркнул, что ему будет сложно в новой команде из-за языка — в ЦСКА нет испаноговорящих футболистов. «Думаю, я найму себе репетитора по русскому. Он мне понадобится, хотя я и говорю по-английски», — заключил Гайч.

Ранее сообщалось, что Гайч согласился на условия ЦСКА, футболист сам анонсировал переход в новый клуб.